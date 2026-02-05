Пентагон собрался закупить сотни тысяч дронов-камикадзе к 2027 году

Пентагон собирается к 2027 году создать запас из сотен тысяч дронов-камикадзе. Для этого США привлекли в программу пополнения арсенала 25 компаний, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Министр войны Пит Хегсет уже распорядился разработать стратегию закупок беспилотников. США планируют привлечь в программу в том числе украинские компании General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp.

Американские военные с 18 февраля начнут оценивать продукцию поставщиков. Первый этап испытаний завершится в начале марта, после чего Пентагон сформирует заказы на поставку прототипов на сумму примерно в 150 миллионов долларов.

«Финансирование обеспечено и стабильно. Сроки наращивания боевой мощи сокращены. Конкурс начинается прямо сейчас», — добавили в Пентагоне.

Ранее ведомство опубликовало оборонную стратегию, в которой подчеркивается важность завершения конфликта на Украине. Администрация США посчитала, что основная ответственность за урегулирование ситуации лежит на европейских странах.