Вооруженная до зубов армия Польши оказалась бесполезной

Власти Польши просчитались, потратив миллиарды евро на модернизацию армии. Пока они готовились к классической войне, правила игры изменились, самыми перспективными на поле боя стали беспилотники, сообщила газета The Washington Post .

Запад начал готовиться к потенциальной угрозе в 2022 году. Пока одни страны с трудом наращивали оборонные расходы до 2% ВВП, Польша тратила 4,7%. В результате пятая по численности населения страна ЕС и шестая по величине экономик обзавелась самой большой постоянной армией в блоке.

Проблема в том, что за четыре года изменилась специфика ведения боя. Даже хорошо оснащенная польская армия неспособна противостоять новому типу гибридных угроз, так как не имеет развитых беспилотных технологий и заточенной под противодействие дронам системы ПВО.

«Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и обеспечить очень важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим, более традиционным вооружением», — заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

