В Минобороны заявили об ударе по судну с военным грузом для ВСУ в Черном море
Российские военные днем поразили беспилотниками в Черном море сухогруз, следовавший в порт Одесса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Минувшей ночью украинские военные предприняли мощнейшую с начала СВО атаку беспилотниками на российские регионы. Над территорией страны дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1214 дронов.
До этого рекордной была атака в ночь на 20 сентября во время выборов. Тогда подавили 1110 беспилотников.
Накануне российская армия поразила две электроподстанции на Волыни и логистический центр в Харькове.
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