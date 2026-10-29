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    В Минобороны заявили об ударе по судну с военным грузом для ВСУ в Черном море

    Фото: 360.ru

    Российские военные днем поразили беспилотниками в Черном море сухогруз, следовавший в порт Одесса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Минувшей ночью украинские военные предприняли мощнейшую с начала СВО атаку беспилотниками на российские регионы. Над территорией страны дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1214 дронов.

    До этого рекордной была атака в ночь на 20 сентября во время выборов. Тогда подавили 1110 беспилотников.

    Накануне российская армия поразила две электроподстанции на Волыни и логистический центр в Харькове.

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