Путин: Запад приказал ВСУ держаться в Курской области до выборов в США

ВСУ засели в Курской области, несмотря на колоссальные потери. Запад приказал им держаться любой ценой до выборов в США. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Киеву было приказано из-за океана держаться в Курской области любой ценой до выборов президента США», — сказал он.

Также президент добавил, что потери украинских войск в Курской области за три месяца превысили 30 тысяч человек, сообщали «Известия». По его словам, эта цифра больше, чем за весь 2023 год.

Путин отметил, что лидеры стран НАТО довели ситуацию на Украине до государственного переворота, тем самым спровоцировав конфликт. Поэтому Россию вынудили начать специальную военную операцию и власти США «добились того, чего хотели».