Боевые потери Вооруженных сил Украины за три месяца вторжения в Курскую область составили 30 тысяч военнослужащих. Это больше, чем за весь 2023 год, сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Вот они зашли в Курскую область. Ну потери колоссальные — за три месяца боевых действий больше, чем за весь прошлый год у киевского режима, свыше 30 тысяч», — сказал он.

Путин добавил, что количество уничтоженных танков сократилось — около 200 вместо 240 прошлогодних. Он объяснил это тем, что ВСУ стали реже использовать бронетехнику.

Президент заявил, что НАТО вынудил Россию начать спецоперацию. Путин обвинил альянс в организации госпереворота и конфликта на Украине. Он сказал, что несогласные со сменой власти люди имели право на самоопределение, а Донбасс и Новороссия — на решение о суверенитете в соответствии с уставом ООН.