Литва разочаровалась в саммите НАТО

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис разочаровался в прошедшем саммите НАТО. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X .

«Чего не произошло, так это какого-либо крупного стратегического прорыва», — заявил политик.

Ландсбергис назвал «упущенной возможностью» отсутствие решения стран альянса о расширении дальности украинских ударов по военным целям в России. Он добавил, что ни у кого не было больших ожиданий от переговоров.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходил саммит НАТО, на котором 32 союзника отметили 75-летие со дня основания блока. Одной из основных тем на встрече снова стал украинский вопрос. В итоговой декларации военно-политический блок потребовал от всего мира отказаться от поддержки России.

Не обошлось на такой серьезной встрече без казусов. Главы европейских стран замерли в ужасе, когда президент США Джо Байден перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Американского лидера назвали угрозой для страны из-за его конфузов.