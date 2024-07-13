Страна в опасности. Байдена назвали угрозой для сохранности США

Конфузы американского президента Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне продемонстрировали, что ему необходимо как можно скорее покинуть свою должность. Об этом на YouTube-канале организации Our Country Our Choice заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он попросил главу государства немедленно подать в отставку ради безопасности страны. Эксперт назвал решение об уходе с поста президента сложным, но верным решением.

По мнению Макгрегора, Байдена лишь используют в политических целях. Полковник также напомнил, что в некоторых штатах издевательства над пожилыми людьми наказываются по закону. Нахождение Байдена является большой «угрозой для сохранности и стабильности» США, добавил он.

«Страна находится в опасности», — заключил Макгрегор.

Ранее американский лидер допустил на саммите НАТО несколько оговорок. Он перепутал украинского президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, а на пресс-конференции назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».