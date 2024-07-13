Замерли от ужаса. Оговорка Байдена на саммите НАТО ошарашила лидеров ЕС

Главы европейских стран замерли в ужасе, когда президент США Джо Байден случайно перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Politico .

«Когда Байден представил лидера Украины Владимира Зеленского как «президента Путина», среди европейцев в зале раздался громкий вздох», — указали в издании.

Оговорка Байдена вызвала ужас у европейских лидеров, но они продолжили улыбаться и аплодировать. В издании отметили, что никто из них не стал обсуждать конфуз с командой американского лидера, однако один из присутствующих высказал прессе свое негодование. Он направил журналистам нецензурный комментарий по поводу случившегося.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор посоветовал Байдену уйти в отставку, чтобы не подвергать риску безопасность страны. Эксперт выразил мнение, что пожилого американского лидера используют для достижения политических целей.