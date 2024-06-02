Литва призвала НАТО доказать делом серьезное отношение к поддержке Украины
Глава МИД Литвы Ландсбергис: НАТО должен показать свою поддержку Украины
Североатлантическому альянсу нужно на деле доказать свое серьезное отношение к поддержке Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире радио LRT.
«Мы неплохо умеем говорить приятные слова, давать обещания, но мы должны начать выполнять их», — сказал Ландсбергис.
Страны НАТО, по мнению дипломата, должны показать свою готовность «сдерживать Россию». От выполнения обещаний зависит авторитет всего блока.
Ранее Литва допустила нанесение ударов ВСУ по Белоруссии. Как заявил тогда Ландсбергис, Украина должна иметь возможность «защитить себя».
Ряд стран уже «разрешили» украинским военным бить западным оружием по России. В их числе Германия, Нидерланды. Американский президент Джо Байден частично снял запрет на удары, чем разочаровал Владимира Зеленского. Но Россия уже подготовила ответ.