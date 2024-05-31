Украина может атаковать Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщило РИА «Новости» .

«Я имею в виду, что Украина должна иметь возможность защитить себя. Если Россия, опасаясь, что объекты могут быть атакованы в России, может переместить их куда-то еще, то я думаю, что и выбор целей необходимо перенести», — заявил дипломат.

Ранее несколько стран «разрешили» Украине бить западным оружием по России. В их числе Германия, Нидерланды. Соединенные Штаты долго сомневались, но позже иностранные журналисты сообщили, что Джо Байден втайне дал такое распоряжение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ уже использовали американское оружие. Это наглядно говорит о вовлеченности американской стороны в украинский конфликт.