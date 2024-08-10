Лихачев заявил, что ВСУ угрожают всей атомной энергетике

Действия Вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для всей атомной энергетики. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщили «Известия».