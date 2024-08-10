Лихачев заявил, что ВСУ угрожают всей атомной энергетике

Росатом: действия ВСУ создают прямую угрозу мировой атомной энергетике

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Действия Вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для всей атомной энергетики. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщили «Известия».

«Сложившаяся ситуация <…> напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности», — произнес он.

Гросси, в свою очередь, подчеркнул — важно обеспечивать целостность атомной станции. Как отметил RT, разговор Лихачева и Гросси инициировала российская сторона.

Ранее Россия предупредила МАГАТЭ о ситуации на Курской атомной электростанции на фоне ударов ВСУ в регионе. На территории АЭС нашли фрагменты уничтоженных ракет. Гросси призвал Украину «к сдержанности». Росгвардия усилила охрану объекта.

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