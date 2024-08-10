«Выдержит попадание самолета». Курскую АЭС защищают Росгвардия и прочные купола

Украинские боевики пытаются с воздуха обстрелять территорию Курской АЭС. Росатом вывел персонал со строительной площадки второй станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в то же время призвал Киев «к сдержанности» при атаках на атомную электростанцию. Насколько реальна угроза ядерной катастрофы в Курской области, Антон Шестаков на стриме 360.ru выяснил у эксперта комплексной безопасности, руководителя холдинга структур безопасности «Русь» Романа Насонова.

Данная инфраструктура относится к категории важных государственных объектов, которые охраняют особые подразделения и соединения Росгвардии, отметил эксперт.

«На охрану данного объекта выделены высококвалифицированные, подготовленные военнослужащие Росгвардии. Исходя из той ситуации, которая складывалась, они постепенно по ряду сигналов переходили на план действий при чрезвычайных обстоятельствах, а теперь перешли к плану действий в особый период», — рассказал полковник запаса.

Отряды Росгвардии на Курской АЭС полностью усилились, включили инженерные заграждения, произвели минирование прилегающей местности, привлекли другие подразделения на усиление, как от Росгвардии, так и от других специальных подразделений, добавил эксперт. Также в регионе включили и обеспечили системы ПВО, РЭБ, подготовили ловушки на дальних подступах.

«Надо бояться не больших подразделений, а террористических диверсионно-разведывательных групп, которые имеют для этого специальную подготовку, и которые в составе данных украинских бандформирований пересекли российскую границу», — предупредил Насонов.

Собеседник Шестакова подчеркнул, что подобные объекты строились с высочайшей степенью запаса прочности. Эксперт заявил, что все купола, все укрытия, которые сверху, «выдержат прямое попадание самолета», а не только дрона-камикадзе.