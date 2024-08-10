Россия информировала МАГАТЭ об осколках ракет на Курской АЭС

Постпредство России в Вене уведомило МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Фото: РИА «Новости»

Россия предупредила Международное агентство по атомной энергии о ситуации на Курской атомной электростанции на фоне ударов ВСУ в регионе. Об этом сообщило российское постпредство при международных организациях в Вене.

Оно указало, что на территории станции специалисты нашли фрагменты уничтоженных ракет. Осколки обнаружили в том числе около комплекса переработки радиоактивных отходов.

Дипмиссия подчеркнула, что не зафиксировала прямой обстрел Курчатова и АЭС, но ситуация остается напряженной, сообщил RT. Все предприятия станции продолжают работать в штатном режиме.

Глава Курчатова Игорь Корпунков 9 августа обратился к жителям. Он призвал их не поддаваться панике и не реагировать на информационные провокации. Корпунков объяснил, что спецслужбы Украины стремятся с помощью фейков создать неуправляемую ситуацию и хаос.

Ранее украинские кол-центры обзванивали население Курской области и предупреждали о «захвате» местной атомной станции.

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