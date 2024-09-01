Летевший на Москву дрон перехватили в Одинцове

Собянин: силы ПВО сбили в Одинцове четвертый БПЛА, летевший в сторону Москвы

Четвертый беспилотник, летевший на Москву, сбили военные в Одинцовском городском округе. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сработавшей системе ПВО в своем Telegram-канале .

«В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Этот беспилотник стал четвертым, перехваченным минувшей ночью в направлении Москвы. Предыдущие дроны уничтожили в Ступине и Подольске. В аэропорту Внуково отложили вылет около 30 рейсов, в том числе международных.

Кроме Подмосковья беспилотники засекли в Тульской, Липецкой, Воронежской, Курской и Брянской областях. В ночь на 31 августа над российскими регионами уничтожили лишь четыре дрона в Белгородской, Курской и Орловской областях.