Летевший на Москву дрон перехватили в Одинцове

Собянин: силы ПВО сбили в Одинцове четвертый БПЛА, летевший в сторону Москвы

Фото: РИА «Новости»

Четвертый беспилотник, летевший на Москву, сбили военные в Одинцовском городском округе. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сработавшей системе ПВО в своем Telegram-канале.

«В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Этот беспилотник стал четвертым, перехваченным минувшей ночью в направлении Москвы. Предыдущие дроны уничтожили в Ступине и Подольске. В аэропорту Внуково отложили вылет около 30 рейсов, в том числе международных.

Кроме Подмосковья беспилотники засекли в Тульской, Липецкой, Воронежской, Курской и Брянской областях. В ночь на 31 августа над российскими регионами уничтожили лишь четыре дрона в Белгородской, Курской и Орловской областях.

Инвалидность или смерть? «Вейповая эпидемия» EVALI ударит по молодежи

Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года

Belkin Alexey/news.ru

О короткой памяти и эхе войны

Советские моряки

Овсянка, сэр? Кто лишил британцев любимых лакомств

Соболев и осатаневшие: послесловие к главному трансферу лета

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте