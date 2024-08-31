Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ в трех регионах
Минобороны: ПВО сбила 4 БПЛА над Белгородской, Орловской и Курской областями
В течение минувшей ночи российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что два дрона сбили над Курской и Орловской областями, а также два беспилотника — над Белгородской областью.
«В течение прошедшей ночи силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два над Белгородской областью и по одному — над территорией Курской и Орловской областей», — заявили в Минобороны.
Днем ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, два мирных жителя пострадали при атаке украинских беспилотников на три села в регионе.
Минобоороны отметило, что российские вертолеты Ка-52 уничтожили бойцов и технику ВСУ на Курском направлении.