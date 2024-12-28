Летчик рассказал об испорченной репутации F-16

Передача американских истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon Украине подмочила репутацию этого самолета. Об этом военный летчик России Владимир Попов рассказал News.ru .

«Американцам не стоило давать истребители F-16 Украине, потому что это стало антирекламой для американского производителя. Все-таки F-16 для американцев и всего Запада — это брендовая машина», — отметил он.

Истребители показали себя хорошо в боях с гораздо менее сильными противниками, сказал эксперт. Однако в сражениях с современными вооруженными силами им практически не приходилось участвовать.

«Поэтому Киев их не выпускает напрямую в небо — российские ПВО их сразу сбивают», — добавил Попов.

По его словам, российские системы ПВО «Куб» и стационарные комплексы С-300 и С-400, расположенные на средних высотах, могут поражать самолеты F-16 на расстоянии до 150–200 километров от линии фронта. Уйти от ракет этих систем противовоздушной обороны крайне сложно.

Российские радиолокационные комплексы способны практически сразу взять на сопровождение любой самолет F-16, даже если он взлетает с аэродромов на западе Украины.

Ранее самолет F-16 сбили в Запорожской области. Пентагон отказался комментировать информацию об этом. Генеральный директор российской компании ФОРЭС Сергей Шмотьев, который еще в июне предлагал 15 миллионов рублей за сбитый F-16, подтвердил, что его предложение в силе.