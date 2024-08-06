Стало известно, сколько боевиков ВСУ пытались прорваться в Курскую область

МО: прорваться в Курскую область пытались до 300 боевиков ВСУ на 11 танках

Границу России в Курской области утром атаковал отряд приблизительно из 300 боевиков ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Армейские части прикрытия госграницы и пограничники отражают атаки и наносят поражение подразделениям противника в Сумской области. В район боестолкновения выдвинулись резервы. Оперативно-тактическая и штурмовая авиация бьет по тыловым скоплениям ВСУ.

Всего за время отражения атаки удалось уничтожить шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что минимум 20 украинских боевиков удалось уничтожить и около 50 ранить. Противника отбросили на территорию Украины и добивают артиллерией и авиацией.