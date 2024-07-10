Лейбористы отказались запрещать Украине наносить удары по России

FT: новое правительство Британии не отменит разрешение Украине бить по России

Новое лейбористское правительство Великобритании во главе с премьером Киром Стармером не будет запрещать Украине наносить удары по территории России из британского оружия. Об этом сообщило издание Financial Times .

«Кир Стармер дал понять, что новое лейбористское правительство страны продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для нанесения ударов по целям на территории России», — написали в газете.

Он призвал Украину использовать оружие в оборонительных целях, но добавил, что конкретику должна определять сама Украина.

В субботу новый премьер уже заверил, что его правительство не откажется от поддержки киевского режима.

В свою очередь, возглавивший Минобороны Великобритании Джон Хили, посетив в воскресенье Одессу, пообещал ВСУ еще 90 высокоточных ракет Brimstone.