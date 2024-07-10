Лейбористы отказались запрещать Украине наносить удары по России
FT: новое правительство Британии не отменит разрешение Украине бить по России
Новое лейбористское правительство Великобритании во главе с премьером Киром Стармером не будет запрещать Украине наносить удары по территории России из британского оружия. Об этом сообщило издание Financial Times.
«Кир Стармер дал понять, что новое лейбористское правительство страны продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для нанесения ударов по целям на территории России», — написали в газете.
Он призвал Украину использовать оружие в оборонительных целях, но добавил, что конкретику должна определять сама Украина.
В субботу новый премьер уже заверил, что его правительство не откажется от поддержки киевского режима.
В свою очередь, возглавивший Минобороны Великобритании Джон Хили, посетив в воскресенье Одессу, пообещал ВСУ еще 90 высокоточных ракет Brimstone.