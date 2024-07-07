Британия пообещала поставить Украине еще 90 ракет Brimstone

Фото: РИА «Новости»

Великобритания дополнительно отправит Украине еще почти 100 высокоточных ракет Brimstone. Такое заявление сделал новый глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили в ходе визита в Одессу, сообщило РИА «Новости».

«Этот пакет включает в себя: четверть миллиона боеприпасов 50 калибра, 90 ракет Brimstone и 50 малых катеров», — сказал он.

Также ВСУ получат 40 машин для разминирования, 10 артиллерийских орудий AS-90 и более 60 бульдозеров для строительства оборонительных позиций.

Британский министр обороны пообещал сделать все, чтобы ускорить доставку пакета военной помощи в течение следующих 100 дней.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США планируют выделить новый пакет помощи Украине. В него войдет артиллерийское оружие и боеприпасы для HIMARS.

Ранее на Украине признали, что поставки боеприпасов от Запада не помогут ВСУ решить проблему, так как сами артиллерийские орудия сильно износились.

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