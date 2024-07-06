Британия сохранит поддержку Украины после смены правительства

Новый кабинет министров Великобритании не откажется от поддержки Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр королевства Кир Стармер. Полный текст его заявления опубликовали на сайте правительства .

Стармер подчеркнул, что за последние дни он провел несколько международных переговоров с другими странами, чтобы обсудить ситуацию на Украине и другие насущные вопросы.

«Я подчеркну, как уже сделал это вчера во время разговора с президентом Украины [Владимиром] Зеленским, что мы будем вместе с союзниками поддерживать его страну», — заявил премьер-министр Великобритании.

Он добавил, что на следующей неделе отправится в Вашингтон на саммит НАТО. Стармер пояснил, что рассматривает в качестве своей основной обязанности безопасность и оборону страны.

Новое правительство Великобритании во главе премьер-министром Киром Стармером поступило на службу в минувшую пятницу, 5 июля, после подведения итогов выборов в парламент, где большую часть мест заняла лейбористская партия. Последние 14 лет пост премьер-министра и парламентское большинство сохраняли консерваторы.