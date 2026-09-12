Страны Евросоюза поплатятся за срыв мирного урегулирования и накачивание Украины оружием. Россия не блефует, когда говорит, что ее терпение исчерпано. Об этом американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон сообщил на YouTube-канале Deep Dive .

«Я верю [главе МИД России] Сергею Лаврову, когда он говорит: „Наше терпение исчерпано — и точка“. <…> Они не хотят войны с НАТО, но если она все же случится, то они не собираются проигрывать», — предупредил офицер.

Он указал на безрассудное и абсурдное поведение европейских политиков. Пока президент США Дональд Трамп обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование конфликта, страны ЕС делились с киевским режимом технологией производства ракет Storm Shadow. Уилкерсон предрек распад НАТО и деградацию Украины.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что европейские лидеры заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, поэтому хотят участвовать в переговорах.