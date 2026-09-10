Депутат Картхайзер: ЕС и ЕК обсудят участие в переговорах с Россией по Украине

Европейские лидеры осознали необходимость возобновления диалога с Россией. Этот вопрос обсудят на площадках Евросоюза и Еврокомиссии, сообщил «Известиям» депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.

«[Участие в переговорах] будет обсуждаться в Совете ЕС на министерском уровне, а также в Европейской комиссии», — сказал он.

Картхайзер назвал основные причины изменения позиции. Европейские политики поняли, что возобновление контактов с Россией неизбежно. Участвуя в многосторонних встречах, они рассчитывают вернуть себе статус крупного игрока на международной арене.

Кроме того, они не доверяют Белому дому. Депутат заявил, что Европа заинтересована в продолжении конфликта и не хотела бы, чтобы США урегулировали его слишком быстро.

Ранее восстановить отношения с Россией призывал президент Финляндии Александр Стубб.