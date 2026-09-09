Трамп допустил двустороннюю встречу с Путиным

Во время последнего телефонного разговора президент России Владимир Путин дал понять, что настроен на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед посадкой на борт самолета Air Force One для участия в Республиканском национальном съезде в Далласе, сообщило агентство Reuters .

«Он хочет заключить сделку, и если [президент Украины Владимир] Зеленский хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что провел отличный разговор с Путиным. Он также допустил проведение новой двусторонней встречи.

Очные переговоры могли бы состояться на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября, сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Этот вопрос пока не обсуждался предметно, но стороны готовы к контактам.