Захарова назвала частью русофобской политики Британии передачу Украине SCALP

Передача Украине данных для производства дальнобойных ракет SCALP — это часть русофобской политики Великобритании. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова привело РИА «Новости».

Дипломат выступила на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

«Это часть агрессивной русофобской политики Лондона», — подчеркнула Захарова.

Ранее ВСУ ударили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по Киевскому району Донецка, восемь человек получили ранения. В числе пострадавших были ребенок и подросток. Англо-французские крылатые ракеты большой дальности прилетели в район, где расположен торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити».