Лавров: оружие США уже используется для ударов по объектам за зоной СВО

Власти США лишь публично запретили Украине использовать американское оружие для ударов по России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что его уже применяли вне зоны спецоперации, сообщили «Известия» .

«Американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. <…> Это все, по-моему, уловки», — сказал он.

По мнению Лаврова, заявления США об обратном адресованы общественности и НАТО. Министр напомнил, что поставленным Украине оружием атаковали жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру в России. Он заявил, что американские власти сделали вид, что решение еще не приняли, чтобы успокоить союзников.

В США и Франции начали обсуждать снятие запрета на применение поставленных вооружений для атак на российский тыл, сообщило издание Asia Times. Журналисты предупредили страны Запада, что это не изменит ситуацию на поле боя и вызовет непредсказуемые геополитические последствия.