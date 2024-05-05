Лавров прокомментировал слова Кэмерона об ударах ВСУ по территории России | 360°

Власть 05 мая 2024, 22:36 Лавров прокомментировал слова Кэмерона об ударах ВСУ по территории России Лавров: Кэмерон не раскаялся, таким людям это чувство неизвестно РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не раскаялся в своем высказывании, в котором разрешил Украине бить британским оружием по территории России. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу ATB, расшифровку которого опубликовали на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На вопрос журналиста телеканала, действительно ли Кэмерон «раскаялся», и поэтому удалили публикацию с Reuters о праве Украины обстреливать территорию России британским оружием, Лавров ответил однозначно.

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«Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», — заявил российский министр.

Лавров напомнил, что агентство Reuters сначала удалило репортаж под предлогом уточнения деталей, но потом на сайте появилась прежняя версия интервью с Кэмероном без видимых изменений. Британский министр подтвердил свою позицию.

«Это англичане. Их репутация хорошо известна», — подытожил Лавров.