AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то она может ответить

Снятие запрета на использование поставленного Западом оружия для ударов по России не поможет Украине изменить ситуацию в свою пользу. Это лишь нарушит пути снабжения и спровоцирует непредсказуемый ответ российской стороны, сообщило издание Asia Times .

«Нельзя игнорировать возможность просчета и непредвиденных последствий. Удар по территории России может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — указали в статье.

Публично Запад запрещал Украине использовать поставленное оружие для атак по российскому тылу, но, по словам автора материала, в США и Франции задумались о снятии этого ограничения. Великобритания уже заявила, что украинская армия вправе использовать военную помощь по своему усмотрению.

По мнению военных аналитиков, с которыми общалось издание, удары по тылу могут дать Украине тактическое преимущество. Они нарушат линии снабжения, командные структуры и повредят логистические узлы, но не изменят общую стратегическую картину и баланс сил. Журналисты призвали Запад принять во внимание другую острую проблему ВСУ — кадровый голод — и учесть геополитические последствия перехода красных линий.

Российская армия достигла успехов в Харьковской области. Украинский десантник заявил, что в Волчанске пришлось перейти к круговой обороне.