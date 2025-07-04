Лавров назвал условие прекращения украинского кризиса

Лавров: РФ не устроит соглашение с Украиной без учета интересов по безопасности

Россия не согласится на условия урегулирования конфликта на Украине, если они не будут удовлетворять интересам в сфере безопасности, а также не устранят нарушения прав русскоязычного населения. Об этом во время пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения», — сказал он.

Накануне прошли очередные телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Разговор продолжался почти час. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также затронули тему урегулирования украинского кризиса.

По итогам диалога Трамп заявил, что остался недоволен частью беседы об Украине. По его словам, он не увидел продвижения к прекращению боевых действий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении целей спецоперации дипломатическими средствами, но сделать это пока невозможно.