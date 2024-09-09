Лавров назвал главное в урегулировании на Украине

В урегулировании на Украине главным вопросом являются не территории, а права людей. На это указал глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

«Проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно. И о которых пока конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает», — заявил министр.

Ранее он подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но сначала хочет понять, что именно будут на них обсуждать.

Кроме того, Лавров упрекнул Запад в нежелании вести честные переговоры и попытках добиться вместо них стратегического поражения России.

Президент Владимир Путин заявил, что Украиной руководят люди, которых совершенно не заботит ее судьба. Он сравнил их с инопланетянами или иностранцами.