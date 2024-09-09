Лавров заявил о готовности обсуждать время и место переговоров по Украине
Лавров: организовать переговоры по Украине можно, но неясно, что обсуждать
Россия готова договариваться о времени и месте переговоров по Украине, но сначала хочет понять, что именно будут обсуждать. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
«И все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать в урегулировании, должны это осмыслить и сделать это непосредственной частью своей практической работы», — подчеркнул глава МИД.
Ранее Лавров объяснил, почему Запад так упорно навязывает «формулу Зеленского» по урегулированию кризиса на Украине. По его мнению, там хотят не честных переговоров с Россией, а ее стратегического поражения на поле боя.
Бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд косвенно призналась, что США способствовали срыву переговоров по Украине в 2022 году.