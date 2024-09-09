Лавров: организовать переговоры по Украине можно, но неясно, что обсуждать

Россия готова договариваться о времени и месте переговоров по Украине, но сначала хочет понять, что именно будут обсуждать. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

«И все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать в урегулировании, должны это осмыслить и сделать это непосредственной частью своей практической работы», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров объяснил, почему Запад так упорно навязывает «формулу Зеленского» по урегулированию кризиса на Украине. По его мнению, там хотят не честных переговоров с Россией, а ее стратегического поражения на поле боя.

Бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд косвенно призналась, что США способствовали срыву переговоров по Украине в 2022 году.