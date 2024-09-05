Путин назвал руководящих Украиной людей «инопланетянами и иностранцами»

Путин: Украиной руководят люди, совершенно не думающие о ней

Фото: Unsplash

Украиной руководят люди, совершенно не думающие о ее судьбе. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то либо иностранцы. Собственно говоря, не думают просто», — заявил Путин.

Он отметил колоссальные потери в рядах ВСУ и планы украинских властей дальше снижать минимальный возраст мобилизации, после чего задался вопросом, что в Киеве собираются с этим делать дальше.

Ранее российский лидер сообщал, что власти Украины не заинтересованы прекращать боевые действия, потому что в таком случае им придется проводить президентские выборы, которых они боятся и к которым не готовы.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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