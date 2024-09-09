Лавров объяснил упорство Запада по навязыванию «формулы Зеленского»

Лавров упрекнул страны Запада в неготовности к честным переговорам с Россией

Страны Запада навязывают всему миру «формулу Зеленского» по урегулированию украинского кризиса, чтобы не идти на честные переговоры с Россией, а добиться ее стратегического поражения на поле боя. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что всем набившая оскомину инициатива Зеленского используется странами Запада как безальтернативный ультиматум. Такое поведение свидетельствует о том, что мнение России для урегулирования украинского кризиса учитывать не хотят.

«Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить нам о нанесении стратегического поражения на поле боя», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что «формулу мира» Зеленского в России никто всерьез не рассматривал, но под давлением стран Запада ряд государств вынужденно ее приняли.

В ходе общения с журналистами на Восточном экономическом форуме Лавров назвал слухами сообщения о том, что Китай оказывает давление на Россию для дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Глава внешнеполитического ведомства опроверг все подобные сообщения и объяснил, что за их распространением стоит желание склонить Россию к согласию к ультимативной «формуле Зеленского».