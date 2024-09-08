На востоке Латвии упал якобы «российский военный дрон». Об этом сообщил президент республики Эдгар Ринкевичс на своей странице в соцсети X.
Политик отметил, что беспилотник разбился. Произошедшее страна обсуждает со своими союзниками.
«Количество таких инцидентов растет по всему восточному флангу НАТО, и мы должны коллективно на них отреагировать», — призвал он.
Ранее Латвия подлила масла в огонь конфликта на Украине. Республика отправляет ВСУ дроны, а те используют их для ударов по мирным жителям. В начале сентября Латвия в открытую призвала разрешить украинским военным бить по России. Но российская сторона ответила, что враждебные действия латвийцев не повлияют на ход и итоги спецоперации.
Латвия заявила о падении «российского военного дрона»
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