Латвия заявила о падении «российского военного дрона»

На востоке Латвии упал якобы «российский военный дрон». Об этом сообщил президент республики Эдгар Ринкевичс на своей странице в соцсети X .

Политик отметил, что беспилотник разбился. Произошедшее страна обсуждает со своими союзниками.

«Количество таких инцидентов растет по всему восточному флангу НАТО, и мы должны коллективно на них отреагировать», — призвал он.

Ранее Латвия подлила масла в огонь конфликта на Украине. Республика отправляет ВСУ дроны, а те используют их для ударов по мирным жителям. В начале сентября Латвия в открытую призвала разрешить украинским военным бить по России. Но российская сторона ответила, что враждебные действия латвийцев не повлияют на ход и итоги спецоперации.