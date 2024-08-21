Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги специальной операции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова привело РИА «Новости» .

Латвийские власти почти полностью состоят из наследников «Ваффен СС», которые ненавидят Россию на генетическом уровне и пытаются свести с ней счеты, напомнила дипломат.

«Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима», — подчеркнула Захарова.

В конце июля власти Латвии сообщили о поставке 500 беспилотников на Украину. Захарова отметила, что отправка БПЛА для ВСУ говорит о вовлеченности Латвии в украинский конфликт. Латвийские власти намеренно подливают масла в огонь и провоцируют расширение военных действий, заявила дипломат.