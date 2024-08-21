Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги спецоперации — МИД
Захарова: действия Латвии лишь продлевают агонию киевского режима
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги специальной операции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова привело РИА «Новости».
Латвийские власти почти полностью состоят из наследников «Ваффен СС», которые ненавидят Россию на генетическом уровне и пытаются свести с ней счеты, напомнила дипломат.
«Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима», — подчеркнула Захарова.
В конце июля власти Латвии сообщили о поставке 500 беспилотников на Украину. Захарова отметила, что отправка БПЛА для ВСУ говорит о вовлеченности Латвии в украинский конфликт. Латвийские власти намеренно подливают масла в огонь и провоцируют расширение военных действий, заявила дипломат.