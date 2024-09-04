Глава МИД Латвии Браже: с ВСУ нужно будет снять все ограничения для ударов по РФ

Киевскому режиму необходимо разрешить наносить удары по России. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей странице в соцсети Х .

Она также призвала как следует вооружить ВСУ.

«Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование», — написала Браже

Министр отметила, что якобы только таким образом Украина способна «защититься» от РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что враждебные действия Латвии не изменят ход СВО. По ее словам, негативный настрой Риги только продлит агонию киевского режима. Дипломат пояснила, что прибалтийская страна провоцирует эскалацию конфликта на Украине поставками беспилотников.