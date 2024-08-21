«Не скрывая злорадства». Латвия подливала масла в огонь конфликта на Украине

Захарова: отправкой БПЛА Украине Латвия подтвердила вовлеченность в конфликт

Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com
Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отправка дронов на Украину свидетельствует о все большей вовлеченности Латвии в конфликт. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала высказывание министра обороны Латвии Андриса Спрудса, который пообещал предоставить ВСУ 500 беспилотников. По словам Захаровой, Россия считает заявление главы литовского минобороны подтверждением того, что прибалтийская страна желает эскалации конфликта.

«Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства», — отметила она.

Дипломат добавила, что ВСУ используют латвийское оружие против мирных жителей и обстреливают города.

Ранее украинские беспилотники пытались ударить по Москве. На подлете к столице средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин указал, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать город.

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