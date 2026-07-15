Лантратова уличила ВСУ в ежедневных ударах по детям

Украина перешла на новую тактику и ежедневно наносит удары по детям. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Киевский режим избрал новую тактику: ежедневно бьет по детским площадкам, ежедневно бьет по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети в Брянске. Дети гибнут каждый день, и мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем в международные структуры», — отметила она.

Украинские беспилотники за последние несколько недель атаковали несколько автобусов с пассажирами в российских регионах.

В Брянской области 18 июня под удар вражеского летательного аппарата попал автобус с группой школьников из Гомельской области Белоруссии. От полученных ранений умерла сопровождавшая детей сотрудница, травмы получили шесть несовершеннолетних и два взрослых.

В начале июля украинский беспилотник протаранил городской автобус в Лисичанске. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров, которые возвращались домой.

Также под ударом дрона оказался рейсовый автобус Краснодар — Мелитополь. Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, пассажиры успели покинуть салон, поэтому обошлось без жертв.