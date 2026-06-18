СК заявил о 41 потерпевшем в теракте с автобусом под Брянском

СК: потерпевшими в теракте с автобусом под Брянском стали 19 детей и 22 взрослых

Расследующие уголовное дело о теракте украинских боевиков против пассажирского автобуса из Белоруссии криминалисты опросили 19 детей и 22 взрослых, которых признали потерпевшими. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве подчеркнули что специалисты осмотрели место происшествия, пострадавшее транспортное средство, а также нашли обломки фюзеляжа беспилотника. Внутри находились электронные компоненты и поражающие элементы взрывного устройства.

«Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому чудовищному теракту», — заявили в пресс-службе.

Украинский беспилотник атаковал автобус с группой детей из Гомельской области на брянской трассе 18 июня. На месте от полученных травм умерла женщина, сопровождавшая детей. Ранения различной степени тяжести получили шесть школьников и двое взрослых.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после теракта ввел запрет на выезд групп детей за границу без государственного надзора и необходимого разрешения.