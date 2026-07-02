ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, есть раненые

Пасечник сообщил об ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске, 12 человек ранены

Вооруженные силы Украины атаковали автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале .

«В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске», — написал он.

Пострадавших экстренно доставили в больницы. Пасечник уточнил, что информация о раненых предварительная и ее будут уточнять. Специалисты Следственного комитета республики взяли ситуацию под контроль и зафиксировали последствия атак.

В Перевальском муниципальном округе и Первомайске беспилотники также ударили по гражданским грузовикам. Один человек получил ранение, его госпитализировали.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — добавил глава ЛНР.

Несколькими часами ранее в Брянской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, который ехал по маршруту Минск — Гомель — Анапа.