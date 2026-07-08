Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус Краснодар — Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Балицкий Евгений в мессенджере «Макс» .

«На автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь», — написал он.

По словам главы региона, в автобусе находились 11 человек — девять пассажиров и водители. Люди успели выйти из автобуса, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее ВСУ атаковали автобус в Лисичанске, пострадали 12 человек. Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент ЧП люди возвращались с работы. Пострадавших доставили в больницы. В СК республики взяли ситуацию под контроль.