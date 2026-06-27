«Приятно, что ждут». Вернувшийся из плена военный рассказал о главном

Вернувшийся из плена военный рассказал, что главное для него — увидеть семью

Российский военнослужащий, вернувшийся на родину из украинского плена, рассказал РИА «Новости», что для него сейчас самое главное — увидеть семью. Обмен производили по формуле «160 на 160».

«Увидеть детей, семью, сестренку, жену и всех родных сейчас для меня самое главное», — поделился военный своими планами.

Он отметил, что очень раз возвращению, и уже успел созвониться со своей сестрой. По его словам, родственница была в шоке от новости о его обмене.

«Приятно, что тебя ждут дома», — заявил военнослужащий.

Самолет Ил-76МД с российскими военными, освобожденными из украинского плена, приземлился в Подмосковье вечером 26 июня. Обмен проходил на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии. Посреднические услуги оказывали Объединенные Арабские Эмираты.