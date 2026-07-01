Украинские власти привозили на обмен военнопленными в Донецкую Народную Республику набранных на улицах бездомных. Как сообщил ТАСС , об этом рассказал писатель Захар Прилепин.

Он пояснил, что с подобной жульнической схемой с украинской стороны сталкивался во время работы советником первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

«Мы собираем реально пленных, а они в Харькове просто собирают в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен», — заявил Прилепин.

Писатель добавил, что в итоге взятые в плен бойцы и разведчики оставались в украинском плену.

Захар Прилепин в конце июня объявил, что не станет продлевать контракт с Добровольческим корпусом, в составе которого принимал участие в СВО. Он пояснил, что еще в 2023 году был признан ограниченно годным из-за травм, полученных во время покушения. Прилепин добавил, что в ближайшее время займется педагогической деятельностью в Санкт-Петербурге.