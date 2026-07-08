Лантратова анонсировала новые обмены военнопленными с Украиной

В скором времени Россия и Украина готовят обмен гражданскими и военнопленными. Об этом сообщила РИА «Новости» уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она рассказала, что уже обменялась списками с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«Даты не называем, чтобы никто не сорвал», — добавила омбудсмен.

Лантратова подчеркнула, что работа не останавливается ни на минуту и что делается все, чтобы ускорить воссоединение людей с близкими.

Ранее уполномоченный сообщила, что ее аппарат в тесном контакте с Министерством обороны за июнь установил судьбу 91 российского военнослужащего. Кроме того, на Родину вернулись 550 военных и семь жителей Курской области, а три семьи смогли воссоединиться.