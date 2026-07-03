Лантратова назвала произошедшее в Токмаке и Рыльске зверствами ВСУ

Удары по мирным гражданам, подобные атаке на рынок в Токмаке и подрыву автомобиля в Рыльске, недопустимы и требуют правовой оценки. Об этом заявила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

«Бесчеловечное нападение на гражданских демонстрирует полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством», — написала она.

Также Лантратова заявила, что находится на связи с региональными омбудсменами.

Утром в Курской области подорвался автомобиль, в котором находились двое сотрудников районной администрации. Они получили ранения. Также осколками ранило еще двоих работников, стоявших неподалеку.

Днем украинские БПЛА ударили по рынку в Запорожской области. По меньшей мере пять человек погибли, еще 18 получили ранения.