Авто с работниками администрации подорвалось на мине в Рыльске в Курской области

Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине в центре Рыльска. Пострадали четыре человека. Об этом в мессенджере «Макс» заявил Александр Хинштейн.

«Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног», — написал он.

По словам главы региона, за рулем был директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У него непроникающее ранение живота, осколки повредили бедро. Врачи Рыльской ЦРБ начали операцию. Потом обоих пострадавших доставят в Курскую областную больницу.

Также пострадали еще два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент взрыва мужчины находились на крыльце. В результате ударной волны оба получили акубаротравму и осколочные ранения конечностей. Их направили в Рыльскую больницу, в случае необходимости отвезут в Курск.