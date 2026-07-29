Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной
Очередной обмен пленными между Россией и Украиной сейчас в процессе подготовки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на омбудсмена Яну Лантратову.
Дату обмена пока не называют, чтобы не сорвать процесс.
Недавно пленный ВСУ отказался от обмена, чтобы остаться в России. Мужчина рассказал, что сам согласился на это.
Кроме того, мирные жители Курской области, которых незаконно удерживали на Украине, вернулись домой. Омбудсмен тогда назвала радостным событием то, что удалось договориться с украинской стороной.
За последние два месяца 550 российских военных вернулись домой из плена. За июнь удалось установить судьбу 91 военнослужащего.