Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной сейчас в процессе подготовки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на омбудсмена Яну Лантратову.

Дату обмена пока не называют, чтобы не сорвать процесс.

Недавно пленный ВСУ отказался от обмена, чтобы остаться в России. Мужчина рассказал, что сам согласился на это.

Кроме того, мирные жители Курской области, которых незаконно удерживали на Украине, вернулись домой. Омбудсмен тогда назвала радостным событием то, что удалось договориться с украинской стороной.

За последние два месяца 550 российских военных вернулись домой из плена. За июнь удалось установить судьбу 91 военнослужащего.