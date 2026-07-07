Лантратова и Минобороны установили за июнь судьбу 91 военнослужащего

Судьбу 91 российского военнослужащего установили за июнь 2026 года благодаря совместным усилиям уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой и Минобороны. Об этом сообщила омбудсмен в «Максе» .

Лантратова опубликовала итоги деятельности своего аппарата, связанной со специальной военной операцией. По ее словам, за месяц к ней поступило 9,5 тысячи обращений по этой теме.

Помочь с получением выплат, оформлением документов и решением медицинских вопросов сотрудники Лантратовой смогли в 342 случаях.

Вместе с силовыми ведомствами аппарат омбудсмена обменял 550 российских военнослужащих и провел два обмена гражданских лиц. На Родину вернулись семь жителей Курской области и воссоединились три семьи в разных регионах.

На сопровождении аппарата уполномоченного находятся 34 тысячи семей участников спецоперации.

Ранее Лантратова сообщила, что Красный крест помог найти более 1,7 тысячи пленных российских бойцов.