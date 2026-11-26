США смогли разработать подход к урегулированию украинского вопроса по итогам переговоров с Россией. Такое заявление сделал спецпосланник и зять американского лидера Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

«В течение последних двух месяцев мы очень тесно сотрудничали с европейцами, обсуждая, что необходимо, во-первых, для достижения единства, и как нам разработать правильные рамки и подход для достижения мира», — рассказал он.

Также США обсуждали с Россией в частном порядке множество идей, благодаря чему у американцев появилась концепция и подход к урегулированию на Украине.

Немногим ранее Кушнер анонсировал масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он состоится до конца декабря.