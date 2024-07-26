Курсы управления багги и квадроциклами появятся в центрах подготовки ВС России

Глава МО Белоусов анонсировал курсы управления багги и квадроциклами в армии

Фото: Unsplash

В центрах подготовки Вооруженных сил России создадут курсы управления багги и квадроциклами. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов, чьи слова привели в пресс-службе министерства.

Указанные транспортные средства нужны для доставки снарядов и довольствия, а также для эвакуации раненых бойцов, подчеркнул Белоусов во время посещения полигона в Ленинградском военном округе.

В рамках визита министр проверил подготовку специалистов по военно-учетным специальностям младшего командного состава. Белоусов ознакомился с проведением занятий по стрельбе из минометов, подготовке танковых экипажей, управлению БПЛА и огнем артиллерии.

Несколько дней назад глава Минобороны направил телеграмму командованию и личному составу 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Розовки и Песчаного.

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