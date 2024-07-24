«Стойкость и героизм». Белоусов поздравил военных с освобождением Песчаного и Розовки

Глава МО Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Песчаного и Розовки

Фото: РИА «Новости»

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооруженных сил с освобождением населенных пунктов Песчаное и Розовка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка. В результате слаженных действий российских бойцов противнику пришлось отступить из Песчаного.

В ходе СВО более тысячи военных полка получили государственные и ведомственные знаки отличия за самоотверженность и мужество.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, <…> проявляя при этом отвагу, стойкость и героизм», — написал Белоусов.

Накануне ВС России освободили село Ивано-Дарьевка. Боевую задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск.

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