«Стойкость и героизм». Белоусов поздравил военных с освобождением Песчаного и Розовки
Глава МО Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Песчаного и Розовки
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооруженных сил с освобождением населенных пунктов Песчаное и Розовка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка. В результате слаженных действий российских бойцов противнику пришлось отступить из Песчаного.
В ходе СВО более тысячи военных полка получили государственные и ведомственные знаки отличия за самоотверженность и мужество.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, <…> проявляя при этом отвагу, стойкость и героизм», — написал Белоусов.
Накануне ВС России освободили село Ивано-Дарьевка. Боевую задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск.